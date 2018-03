Rancate, il centro migranti resta

di Andrea Finessi

Il centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata in Italia di Rancate è destinato a restare ancora a lungo, anche se non a tempo indeterminato. È l’esito dell’incontro che si è tenuto martedì a Mendrisio fra i rappresentanti del Municipio e le istituzioni, nel corso del quale Mendrisio ha avuto un puntuale aggiornamento sulla situazione del centro, la sua gestione ed eventuali criticità. Criticità che, stando a quanto riferito dal direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi non vi sarebbero, tanto più che nei mesi recenti, anche per via dell’inverno, il flusso di migranti è diminuito. Con una media di presenze giornaliere minima di 3-4 persone, ci sono state punte di 30-40 migranti solo in poche occasioni, in particolare nelle festività.

Tuttavia è chiaro che il centro è destinato a rimanere lì dov’è, perlomeno finché non sarà trovata una soluzione alternativa, così come promesso dai funzionari cantonali: «È stato un incontro istituzionale come ne abbiamo fatti parecchi dall’apertura, alla presenza sia dei tecnici che dei politici - ci racconta il municipale Samuel Maffi -. Per ora non abbiamo particolari indicazioni su sviluppi futuri, dipende dalle soluzioni che si troveranno, ma certamente non resterà a tempo indeterminato. Un centro del genere non lo ricostituisci da un giorno all’altro: serve finché c’è “una domanda” e la domanda non si sa se e quando cesserà completamente. Sono valutazioni che andranno fatte nel tempo».