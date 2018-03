A Rancate una media di 8 migranti

Come di consueto, lo Stato Maggiore Cantonale Immigrazione comunica i dati relativi all'occupazione nel mese di febbraio del Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata in Italia di Rancate.

"Mediamente il centro ha registrato un'occupazione di circa 8 persone, toccando un massimo di 21 persone domenica 4 febbraio e un minimo di 1 persona mercoledì 28 febbraio", si legge nel suo comunicato stampa.

(Red)