Rapine a Balerna e Chiasso, 2 arresti

Un 25enne e un 26enne italiani sono finiti in manette in Italia martedì scorso. Avrebbero preso di mira alcune stazioni di benzina del Mendrisiotto.

Un 25enne e un 26enne, entrambi cittadini italiani, residenti nella provincia di Monza e della Brianza, sono stati arrestati martedì scorso, 23 agosto, dai Carabienieri di Cantù. Il primo, su cui pende un ordine di arresto internazionale del Ministero pubblico ticinese, è il presunto autore delle rapine a distributori di benzina avvenute il 18.09.2015 e il 02.02.2016 in via San Gottardo a Balerna e il 26.05.2016 in via Bossi a Chiasso. Per quest'ultimo colpo è indagato pure il 26enne, su cui invece pende un ordine di arresto nazionale.

Le ipotesi di reato a carico del 25enne sono di rapina aggravata ripetuta e consumata, mentre per il 26enne di rapina.

Tramite l'Ufficio federale di Giustizia saranno espletate nei prossimi giorni le pratiche relative alle richieste di estradizione. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Nicola Corti.

