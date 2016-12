Rivoluzione fermata in partenza a Mendrisio

di Andrea Finessi

Correva il febbraio 2015 quando il Municipio di Mendrisio fece pienamente propria la guerra condotta dal Direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali ai posteggi abusivi. La Città allora, dopo aver prima dialogato del problema con le aziende che da anni continuavano a lasciar parcheggiare i propri dipendenti su terreni sterrati senza alcuna autorizzazione per il posteggio, decise infine di agire. E così, dopo un solo giorno in cui vennero sguinzagliati in tutto il territorio comunale agenti della Polizia comunale, coadiuvati da un servizio privato, in particolare a San Martino, a Genestrerio e Rancate, sparirono di colpo circa 800 posteggi abusivi. Una questione soltanto apparentemente chiusa, perché il tema dei posteggi è tornato particolarmente attuale con la tassa di collegamento voluta proprio da Zali. Il Municipio di Mendrisio, rispondendo in questi giorni a un’interrogazione dei Verdi firmata da Tiziano Fontana, ora torna sulla decisione di fermare l’abusivismo e ripercorre i passi intrapresi con le aziende in merito ai parcheggi, questione legata a filo stretto con la “mobilità aziendale”. In questi ultimi anni sono state diverse le aziende che hanno intrapreso misure per ridurre il traffico causato dai propri lavoratori nel percorso casa-lavoro, ma in particolare la Città segnala sette aziende (oltre a se stessa, con i dipendenti dell’Ufficio tecnico comunale) particolarmente virtuose in tale ambito: Consitex SA, Argor-Heraeus SA, RiRi SA, Mr Plating Sagl, Pirmin Murer SA, l’Accademia di architettura e la Sintetica SA.

Il Municipio evidenzia nelle sue osservazioni in coda all’interrogazione, che l’aver eliminato i posteggi abusivi (770 in totale, di cui 354 eliminati, 88 regolarizzati con licenza edilizia e 329 regolamentati con limitazioni sulla durata di stazionamento), sia stato il punto di partenza di una riflessione e di un cambio di paradigma sulla mobilità, il traffico e i posteggi. Come scrive infatti il Municipio, «la gestione degli stalli abusivi e la loro messa fuori servizio ha contribuito a stimolare e a sensibilizzare le aziende, almeno inizialmente, nei confronti della problematica legata alla mobilità aziendale». Tuttavia il cambio di mentalità si è interrotto quando «si sono create delle aspettative relative a nuovi possibili incentivi nel quadro del sistema cash bonus (ecoincentivi, ndr), aspettative che sono state prima ventilate e poi congelate, in attesa del risultato del referendum e poi rinviate ad un decreto specifico attuato a inizio anno». Un contesto che ha coinciso con le discussioni sulla tassa di collegamento, «la cui introduzione ha creato non poca incertezza tra le aziende e i consulenti, causando di fatto una fase di stallo nei processi di mobilità aziendale». Dunque, se la “rivoluzione” era iniziata, coloro che la desideravano così tanto e con le loro stesse mani l’hanno tuttavia soffocata sul nascere.

