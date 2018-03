Romano ci racconta la "sua" Processione

"La lettera per candidarmi per interpretare il ruolo di Cristo durante la Processione del Giovedì Santo a Mendrisio l'ho scritta e inoltrata più di 15 anni fa, non appena maggiorenne. E ormai temevo che non mi avrebbero più chiamato!". E invece quel momento è arrivato e Marco Romano ha potuto viverlo appieno ieri sera, quando ha svestito i panni del politico e vestito quelli da cristiano, interpretanto la figura chiave della serata.

"Un sogno che si è realizzato", ha scritto questa mattina su FB il consigliere nazionale momò, che nel corso degli anni - ci spiega - ha interpretato praticamente tutti i ruoli nella rappresentazione ("tranne che quelli a cavallo, ma solo perché ho paura!", ci confessa l'esponente del PPD), meno - fino a ieri - quella più ambita. "Per me si tratta del compimento di un percorso che ho iniziato tanti anni fa, quando ero ancora bambino", ci dice un emozionato Romano, che ha certamente ereditato dalla sua famiglia questa passione. Nel 1991, infatti, fu suo padre Pietro ad avere l'onore di rappresentare il Cristo e, prima ancora, suo nonno.

Che avrebbe potuto realizzare questo suo grande desiderio l'ha saputo un mesetto fa: "Qualche giorno prima mi sono presentato per iscrivermi, come ogni anno, per fare il figurante. E al posto di assegnarmi un ruolo, mi han detto che mi avrebbero chiamato. E quando lo hanno fatto, qualche giorno dopo, mi hanno rivelato il tutto. Per me è stata una felicità immensa", ci racconta ancora il popolare democratico, che aggiunge: "Da quel momento in poi il problema è stato tenere la cosa segreta a tutti!".

Per tradizione, infatti, non viene mai svelato prima del corteo chi rivestirà il ruolo di Gesù. Ai tempi, ci spiega Romano, il Cristo veniva rinchiuso nel campanile della chiesa già dalla sera prima della Processione, affinché nessuno potesse scoprire chi era finché, il giorno seguente, non avrebbe sfilato. "Ora ovviamente non succede più così, ma semplicemente mi sono dovuto presentare qualche ora prima nella sacrestia della Chiesa di San Giovanni, dove mi hanno 'rinchiuso' per prepararmi all'evento. E lì, dopo settimane di trepidante attesa, ti rendi conto che interpreterai quel ruolo, il più importante, che derideravi da sempre. E l'emozione ti assale ancora di più", ci racconta il consigliere nazionale, visibilmente felice e fiero.

E poi, da lì, il corteo: "Uscire dalla Chiesa, vedere tutte le persone lì fuori... è stato fantastico. All'inizio, razionalmente, avevo paura di dimenticare le parti (come ad esempio quelle in cui Gesù cade e poi si rialza) e anche... di avere freddo (ndr: il Cristo ovviamente cammina a piedi nudi), ma poi tutto è andato come doveva andare. Eccetto che per il tempo, che non ci ha permesso di portare a termine il percorso", ricorda Romano, chiaramente dispiaciuto. "Magari - scherza - mi danno un 'abbuono' per il prossimo anno e mi permettono di rifare ancora una volta il Cristo!".

Romano, infine, non lascia scalfire questa sua felicità dall'attacco che gli ha rivolto il consigliere comunale di Mendrisio Massimiliano Robbiani (Lega), secondo il quale il candidato sindaco del Borgo ha "spezzato una tradizione centenaria" rivelando di aver interpretato Gesù durante la Processione del Giovedì Santo. "Il suo è stato un attacco villano e ignobile - replica Romano -, in quanto per il sottoscritto la Processione storica di Mendrisio viene dopo solo alla sua famiglia. Quindi non avrei mai fatto una cosa 'proibita' per tradizione. Come detto, non si può rivelare nulla in anticipo, e non l'ho fatto, ma dopo sì, anzi c'è sempre stata l'attesa di sapere chi ha avuto l'onore di rivestire il ruolo di Cristo. Inoltre io tutti gli anni, dopo il corteo, condivido il mio sentimento su FB. E figuriamoci se non lo facevo quest'anno, con tutta la gioia che avevo da esprimere".

(S.M.)