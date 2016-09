Sagra dell’uva, edizione 2017 a rischio

La Sagra dell’Uva compie 60 anni ed è un’età in cui gli “acciacchi” si sentono. Lo sanno anche gli organizzatori dell’edizione 2016 che si terrà nel Borgo dal 23 al 25 settembre, preparata con l’usuale entusiasmo, frenato tuttavia da qualche malumore. Non è un caso se quest’anno si è deciso di tornare a chiedere 8 franchi per l’ingresso giornaliero o 15 franchi per tutt’e tre le giornate.

Un ticket che vale anche come biglietto per viaggiare sulla rete di trasporti del Cantone (AMSA, Autopostale e FFS effettueranno anche corse speciali), ma che non mancherà di suscitare perplessità e che gli organizzatori giustificano con le spese sempre più alte a cui si trovano a far fronte. Come ha sottolineato il presidente emerito del comitato Alessandro Torriani la Sagra dell’uva costa almeno 186mila franchi, di cui solo 60mila vanno in sicurezza e 65mila vanno per coprire le spese per i mezzi pubblici, mentre 10mila franchi è la spesa per la logistica, 17mila per gli stampati e 15mila per la musica. Una trasparenza che il comitato ha voluto offrire nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, anche per sottolineare che se ci fosse «più collaborazione e partecipazione», soprattutto dal Municipio di Mendrisio, le cose sarebbero ben diverse.

Economia a parte, ha aggiunto il presidente del comitato Antonio Fontana, «ci piacerebbe che la Sagra venisse affrontata e vissuta dalla popolazione e dall’autorità come un evento paesano legato agli altri eventi della Città e non a sé stante. Il Municipio potrebbe partecipare inserendo nel comitato una persona con una visione generale di Mendrisio». Ad acuire un clima di attrito è soprattutto il tema sicurezza, quest’anno particolarmente evidente nel corso della sagra a causa della chiusura di alcune vie al mercato, quali: via Lavizzari e via Industria, via Municipio e via Carlo Croci. «Noi ci siamo organizzati», ha detto Fontana, «ma il Comune continua a chiedere, mentre concede il permesso al “burdell” di allestire il suo spazio giovani al di fuori dei confini della sagra. Più sicurezza per noi, ma per questo spazio?». Una questione dibattuta che si inserisce nella volontà di migliorare la qualità dell’evento, facendo tornare la Sagra alle sue origini, anche se in questo clima l’anno prossimo la sagra potrebbe non esserci più. O, perlomeno, non nella forma attuale. L’idea ventilata è quella di organizzarsi diversamente, come una festa per quartieri. Esattamente come suggerito proprio su queste colonne due anni fa.

Per quanto riguarda infine il programma, si segnala che la festa inizierà venerdì alle 19 e si concluderà domenica alle 18.30, dopo il concerto della Civica Filarmonica di Mendrisio. Maggiori dettagli sugli appuntamenti, inclusi quelli di grotti e grottini, sono visibili sul sito internet www.sagradelluva.ch.

(AFIN)