Scontro auto-moto, centaura elitrasportata

(LE FOTO) Una motociclista è entrata in collisione, attorno alle 13, con un'auto che circolava in senso opposto sulla strada cantonale che da Cabbio porta a Casima.

Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le ore 13, sulla strada Cantonale che da Cabbio conduce a Casima. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, una motociclista che circolava in direzione di Mendrisio, per cause da stabilire, è entrata in collisione con un'auto che circolava in senso opposto. A causa dell'urto la sventurata è caduta a terra ferendosi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno richiesto l'intervento di un elicottero della REGA per il recupero della ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. Le ferite riportate non dovrebbero comunque metterne in pericolo la vita.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la Polizia cantonale per i rilievi del caso e la Comunale di Mendrsio per il disciplinamento del traffico. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso.

(Red)