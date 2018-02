Scontro auto-scooter a Balerna

(LE FOTO) L'incidente è avvenuto attorno alle 5 tra via Motta e via Sottobisio. I due centauri avrebbero riportato ferite di una certa gravità.

Avrebbero riportato ferite di una certa gravità, anche se non tali da metterne in pericolo la vita, i due occupanti di uno scooter che è entrato in collisione con un'auto all'incrocio tra via Motta e via Sottobisio a Balerna.

L'incidente è accaduto attorno alle ore 15 di mercoledi quando, stando alle informazioni raccolte, il conducente di una Fiat, giunto all'incrocio, è entrato in collisione con il veicolo a due ruote, facendo cadere i due occupanti. Sul posto i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure ai feriti, i pompieri di Chiasso per la pulizia del campo stradale e gli agenti della Polizia per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico.

(Red)