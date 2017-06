Scontro tra due pattuglie

L'incidente èavvenuto venerdì sera a Chiasso, dove due pattuglie della polizia impegnate in un intervento sono entrate in collisione. Ferito lievemente un agente.

La Polizia cantonale e la Polizia della città di Chiasso comunicano che venerdì sera a Chiasso poco dopo le 21.00 è avvenuto un incidente della circolazione con coinvolte due pattuglie una della cantonale ed una della comunale. I due equipaggi erano impegnati in un intervento d'urgenza con segnali prioritari quando in via 1° Agosto all'altezza di via Guisan, le due vetture sono entrate in collisione. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore destra della vettura della comunale e la fiancata sinistra della vettura della cantonale. Nello scontro il conducente della vettura della polizia comunale è rimasto leggermente ferito ed è stato soccorso da un equipaggio del Sam di Mendrisio, secondo i medici ha riportato solamente delle lievi escoriazioni ed è già stato dimesso.

(Red)