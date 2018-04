Se prima del lavoro si mette al centro l'uomo

di Andrea Finessi

Famiglia e lavoro, termini difficilmente conciliabili nella nostra società, in cui i genitori spesso sono costretti da contingenze economiche a lavorare entrambi. Ci si appoggia ai nonni, ma se non è possibile i bimbi vengono lasciati, in certi casi già da piccolissimi, negli asili nido. Questo tuttavia ha un costo che mangia una buona fetta di stipendio e, a quel punto, si pone il dubbio che forse sia più conveniente stare a casa con i figli, risparmiando tempo, stress e soldi in auto e benzina. Nella maggior parte dei casi tuttavia, alternative non ce ne sono: figli all’asilo e si stringe la cinghia. A meno che non si lavori in aziende particolarmente virtuose e attente al proprio personale che hanno implementato misure all’interno dei propri contratti o servizi nella propria struttura, frutto di una politica di sostegno alla famiglia.

Come ad esempio la Sintetica SA di Mendrisio, i cui valori sono stati così sintetizzati da Daniele Fontana e Alessandro Gregorio dell’Ufficio risorse umane: «Da noi vige un sistema basato su obiettivi e questo è legato al fatto che vogliamo mettere al centro del lavoro anzitutto l’uomo. Sulla base di questo principio, cerchiamo di andare incontro ai collaboratori di Sintetica per migliorare la qualità della vita.