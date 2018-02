Sì ai preventivi, ma con riserva

Deciso dal Consiglio comunale di Chiasso l'aumento del moltiplicatore al 90% per far fronte alle spese, ma il Municipio dovrà formulare delle proposte per contenerle.

di Andrea Finessi

È stata una sessione di Consiglio comunale difficile e combattuta quella di ieri sera a Chiasso, durante la quale - si può dire senza esagerare - si è giocato il futuro della cittadina, almeno finanziario. All’ordine del giorno infatti vi erano in particolare i conti Preventivi 2018 che hanno diviso sia il Legislativo che l’Esecutivo comunale, visto che, in sede di approvazione del relativo messaggio municipale, Roberta Pantani Tettamanti ha deciso di non aderire ai contenuti del messaggio, allineandosi alla posizione tenuta dal gruppo Lega-UDC-Indipendenti del Comune.

Una posizione espressa in sede di Commissione della gestione e ribadita ieri sera dal presidente della Commissione Claudio Schneeberger (Lega-UDC-Ind.) il quale, dopo aver ripetuto quanto già espresso nel rapporto di minoranza, contrario soprattutto all’aumento del moltiplicatore d’imposta comunale dall’87 al 90%, ha chiesto agli altri consiglieri comunali di respingere i Preventivi 2018. Schneeberger ha sottolineato che i costi, negli ultimi due anni sono andati fuori controllo, con un aumento già nel corso dell’anno 2017 del 7% delle spese di gestione corrente e di un ulteriore 7,8% (2,5 milioni in più) in previsione per il 2018. Per la Lega occorre ora correre ai ripari a fronte di una capacità di autofinanziamento e in generale indici finanziari molto deboli.