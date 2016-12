Stabio-Arcisate: una ferrovia nata "vecchia"

di Andrea Finessi

Il 2017 arriverà con un regalo per il Mendrisiotto e i suoi lavoratori: la certezza del completamento della linea Arcisate-Stabio. Se per la messa in servizio ufficiale occorrerà attendere per il prossimo Natale, questi giorni vedranno però la caduta dell’ultimo ostacolo al completamento della linea, ovvero la caduta dell’ultimo diaframma del tunnel di Induno Olona. Non è certo il San Gottardo, ma visti i tempi che ci sono voluti per la realizzazione di questa “grande opera” italiana, la quale giungerà con tre anni di ritardo, è un po’ come se lo fosse. Mancano infatti circa tre metri di scavi, che verranno completati subito dopo Natale, mentre l’apertura definitiva del tunnel sotto al colle del San Bernardino di Induno è prevista per metà gennaio, nel corso di una cerimonia ufficiale di cui si stanno definendo data e dettagli.

Dopo i numerosi problemi del cantiere e il cambio dell’appalto, tutto il 2016 ha visto un’attività frenetica dei lavori, con lavori che si sono susseguiti giorno e notte da parte della Salcef, la nuova ditta che ha preso in mano l’opera. Ora si vede così letteralmente la fine del tunnel di un’opera che ha tenuto in sospeso tutto il Ticino per anni, in attesa che si risolvessero le varie problematiche sorte nel corso degli anni. Nei giorni scorsi in Regione Lombardia i sindaci del territorio e i rappresentanti delle Ferrovie italiane si sono incontrati per fare il punto della situazione, stabilendo un programma a tappe che porterà all’inaugurazione prevista in dicembre.

Con la caduta del diaframma di Induno Olona si potrà volgere lo sguardo verso quelle opere complementari che riguarderanno anche la viabilità e i servizi oltreconfine, ma in particolare, come lamentavano da tempo i cittadini dei Comuni di frontiera, verranno eseguiti tutti i lavori di ripristino di un territorio sventrato dal cantiere.

I lavori sulla tratta ferroviaria dovrebbero intanto concludersi nei mesi estivi: tra giugno e agosto infatti è prevista la conclusione dei lavori di realizzazione. Da quel momento inizieranno dunque anche i lavori di collaudo e messa a punto degli impianti e certamente sarà coinvolta anche la parte svizzera per quanto riguarda il passaggio dei convogli da un lato all’altro della ramina.

La messa in servizio definitiva è però prevista a partire dal mese di dicembre, quando entrerà in funzione la nuova tratta ferroviaria Arcisate – Stabio e, contemporaneamente, sarà riaperta anche la tratta da Arcisate a Porto Ceresio. La data prevista potrebbe essere quella del 17 dicembre, giorno in cui è fissato il cambio di orario delle ferrovie, con l’entrata in vigore dell’orario invernale.

Problemi risolti?

Con l’arrivo della tanto attesa ferrovia che collegherà Mendrisio a Varese, la speranza per il Ticino e il Mendrisiotto in particolare è che il trasporto su binario possa riuscire a smaltire il traffico causato quotidianamente dai lavoratori transfrontalieri. Questa è una delle ragioni per cui anche il Canton Ticino ha voluto credere in questo collegamento ferroviario, il quale, tuttavia partirà già con un importante difetto, ossia una tratta di “binario unico” su cui pendono molte incognite. Se da Mendrisio (in Ticino il raddoppio si chiese a gran voce) fino a Induno Olona i treni possono infatti viaggiare su due binari, da quel punto e fino a Varese il binario diventa unico. Senza soffermarsi sui problemi di sicurezza del binario unico, il vero “pericolo” sarà quello dei ritardi: in considerazione del fatto che sulla tratta Stabio-Varese viaggeranno sia treni di carattere regionale, che treni “diretti” Lugano-Malpensa, è presumibile che tutto dovrà funzionare alla perfezione affinché si eviti il quotidiano semaforo rosso dei treni regionali, in attesa del passaggio dei “diretti” di priorità superiore. Il rischio dei ritardi quotidiani è perciò dietro l’angolo e la potenziale conseguenza è che, alla lunga, un eventuale disservizio potrebbe scoraggiare l’utenza frontaliera che, in breve tempo, potrebbe tornare a preferire l’uso della propria auto.