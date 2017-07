A Stabio con 7 kg di cocaina: arrestato

(LE FOTO) Un cittadino albanese residente in Italia e già colpito da un ordine d'arresto a Zurigo, è finito in manette mentre tentava di uscire dal Ticino con la droga.

Le guardie di confine hanno fermato un cittadino albanese colpito da un ordine d’arresto e scoperto in possesso di 7 kg di cocaina abilmente nascosti nel veicolo.

Lo rendono noto oggi, venerdì, con un comunicato le Guardie di confine e il Ministero Pubblico del canton Zurigo. L'uomo è stato fermato a inizio mese durante un normale controllo doganale in uscita dal territorio svizzero, in località San Pietro. Fermato da una pattuglia delle guardie di confine alla guida di una vettura immatricolata in Italia, il cittadino albanese era sembrato subito evasivo nel rispondere alle domande degli agenti. Il controllo dei documenti dell'uomo, residente in Italia, ha permesso di scoprire che era colpita da un ordine d’arresto, emanato dal canton Zurigo, per infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti.

Dopo i primi accertamenti fatti sulla persona, le guardie hanno voluto eseguire un controllo approfondito del veicolo. Gli agenti specializzati in questo tipo di ricerche hanno potuto notare alcune piccole modifiche effettuate al telaio del veicolo. Da questi spunti sono risaliti, dopo aver dovuto smontare parte dell’auto, ad un ricettacolo abilmente camuffato nella zona del vano motore. All’interno vi erano nascosti sette chilogrammi di cocaina confezionata in altrettanti panetti. La persona è stata consegnata alla polizia cantonale zurighese ed arrestata, l’inchiesta è coordinata dal Ministero Pubblico del Canton Zurigo.

