Stazione unica per Como e Chiasso?

C’è intesa tra il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni e quello di Como Mario Landriscina, soprattutto in ambito di mobilità e trasporti. Come sullo scalo ferroviario.

Cosa avrà in mente il CEO di FFS Meyer per Chiasso?

di Andrea Finessi

C’è intesa tra il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni e il sindaco di Como Mario Landriscina, soprattutto in ambito di mobilità e trasporti. Lo scorso novembre il GdP ha infatti intervistato il sindaco della provincia lariana, il quale in quella occasione, nel rispondere a una domanda sul tema della stazione di Chiasso, dopo aver definito Arrigoni una «persona estremamente gradevole e competente», ha spiegato di essersi confrontato con il suo omologo chiassese su molti temi.

E tra le posizioni in Comune, vi sarebbe soprattutto quella sullo scalo internazionale di Chiasso, definito da entrambi le parti «irrinunciabile per il nostro territorio», tanto che per Landriscina sarebbe «improponibile» esserne privati. Sulla visione della stazione quindi «si conferma una comunità di intenti di fondo», anche se «bisognerà ragionare su una soluzione operativa che contempli le scelte motivate su come, dove, quando e perché lo scalo internazionale».