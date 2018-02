Tamponamento sulla A2 a Mendrisio

Un incidente della circolazione è avvenuto giovedì pomeriggio, attorno alle ore 16, sull'autostrada A2, direzione nord, all'altezza delle piscine Comunali di Mendrisio.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, sul posto due vetture, una Smart immatricolata in Italia ed una VW immatricolata in Ticino, sono entrate in collisione.

Infatti il conducente della VW, per motivi da stabilire, ha tamponato la Smart guidata da una donna. A causa dell'urto l'utilitaria ha effettuato un testa coda, finendo rivolta in contromano. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso. Il traffico è rimasto perturbato per circa mezz'ora.

(Red)