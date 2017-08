Tentata rapina a Vacallo

La Polizia cantonale comunica che nel tardo pomeriggio a Vacallo, verso le 18.10 è avvenuta una tentata rapina in un negozio di alimentari. Una donna armata di coltello è entrata nel negozio chiedendo all'anziana commessa di consegnarle il denaro della cassa. La commessa ha reagito verbalmente ed in modo energico alla richiesta, chiamando il marito. La donna si è data alla fuga in direzione di Chiasso senza refurtiva. Le ricerche subito intraprese non hanno permesso di ritrovare l'autrice della tentata rapina. Nessuno è rimasto ferito. Alle ricerche hanno partecipato le pattuglie della Polizia comunale di Chiasso e quelle delle guardie di confine.

Connotati: Donna, età apparente 25 anni, di bella presenza, altezza 170 cm, corporatura magra, carnagione chiara, vestiva giacca tipo k-way nero, abito azzurro, portava dei sandali.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del newgozio sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.