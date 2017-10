Tentativo di truffa con 50mila euro falsi

Giovedì scorso, il 5 ottobre, sono state arrestate tre persone a Mendrisio nell'ambito di un'apposita operazione di polizia: si tratta di un 50enne cittadino croato residente in provincia di Roma, un 44enne cittadino italiano residente in provincia di Torino e un 19enne cittadino italiano residente in provincia di Varese. I tre uomini sono stati fermati mentre si apprestavano a consegnare del denaro facsimile alla vittima, una donna confederata, nell'ambito di un'operazione di cambio fraudolento per un importo di 50'000 euro.

La vittima della tentata truffa, denominata "Rip-deal", è stata contattata a seguito di un annuncio per la vendita di un appartamento all'estero, che aveva pubblicato su un portale online. In totale, sono state sequestrate banconote facsimile per un importo di 100'000 franchi e 10'000 franchi autentici.

Polizia cantonale e Ministero pubblico dovranno ora appurare le eventuali responsabilità degli arrestati in relazione ad altre truffe avvenute in Ticino e nel resto della Svizzera con le medesime modalità. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Paolo Bordoli.

(Red)