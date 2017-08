Torna il pentathlon dei boscaioli

di Andrea Finessi

Doppia festa a Novazzano, dove il prossimo fine settimana si preannuncia memorabile. In concomitanza e in collaborazione con la Sagra paesana di fine estate, giunta alla sua 32.ma edizione, si terrà infatti anche la 27.ma edizione del Pentathlon del boscaiolo, evento che attira migliaia di persone tra professionisti, appassionati e curiosi di assistere alle prove di abilità di questi esperti di taglio della legna. La Sagra con il Pentathlon si svolgerà venerdì 1 e sabato 2 settembre sui prati tra via Casate e via Gall.

Ben undici anni sono passati dall’ultima volta in cui il Mendrisiotto ha visto lo svolgersi di questa manifestazione organizzata da Forestaviva-Bosco Ticino. L’ultima volta che si è tenuta nella nostra regione è stato nel 2006, proprio a Novazzano.