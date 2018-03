Tra Mendrisio e Balerna torna la Mangialonga

La Mangialonga, una manifestazione apprezzata che torna puntuale anche quest'anno, il 1. maggio 2018. Dopo avere presentato per cinque anni degli itinerari di diversa lunghezza che da Mendrisio hanno condotto alla scoperta del territorio del Monte San Giorgio, la programmazione dell’evento si concentra ormai da tre anni sull’area che si sviluppa tra Mendrisio e Balerna. Il gruppo di amici, che operano sulla base del volontariato sotto il nome di Vineria dei Mir, ambisce ad offrire un programma sempre rinnovato e di qualità, motivo per il quale anche quest’anno il tracciato ed i dettagli delle proposte enogastronomiche sono stati rivisti e studiati con attenzione, per permettere ai partecipanti di trascorrere una bella giornata alla scoperta del territorio e dei sapori.

Il numero dei partecipanti, come sempre, è limitato e la prevendita aprirà domani 23 marzo. Il prezzo del biglietto resta invariato a 50 franchi per persona, come pure i vantaggi. I posti disponibili sono 2'000. Per usufruire dell’offerta gratuita di trasporto con i mezzi pubblici per e da Mendrisio, basterà mandare una richiesta via mail e riscuotere il giustificativo di viaggio valido su tutta la rete cantonale Arcobaleno. La manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia o maltempo.

Il percorso

La manifestazione prenderà quindi il via dal mercato Coperto di Mendrisio, da dove con ritmo cadenzato i partecipanti inizieranno la loro camminata accorpati in gruppi di sessanta persone per volta. Le soste saranno in totale 11 e il percorso prevede di raggiungere prima Corteglia – Colle degli ulivi, per poi scendere fino a Mezzana e rientrare da Coldrerio, attraversando il parco della Valle della Motta, percorrendo in totale di 10.8 km, per un dislivello di 341m. Tra le novità 2018 la presenza di alcuni nuovi prodotti del territorio quali l’Amaro del Generoso, la Birra Matta, il Sambì e il tè alle erbe del Ticino. Da segnalare che verrà riproposta la sosta presentata a Mezzana lo scorso anno con l’assaggio del bue, che sarà cotto intero sul fuoco. Per i dettagli relativi al percorso ed alle proposte di ciascuna sosta si rimanda al prospetto con cartina allegato.

L’evento è sostenuto infine da una ventina di sponsor privati che grazie alla generosità dei loro contributi rendono possibile che quasi duemila persone annualmente trascorrano una giornata in buona compagnia, camminando lungo i sentieri escursionistici del Mendrisiotto e gustando prodotti del a km0.

Dopo un’edizione 2017 bagnata, gli organizzatori si augurano che l’edizione 2018 abbia miglior successo dal punto di vista meteo, pur ricordando che il numero dei partecipanti, anche in caso di maltempo, non è mai diminuito di molto rispetto alle prenotazioni.

