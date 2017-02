Traffico: uno su dieci può fare la differenza

di Andrea Finessi

Per limitare il traffico nel Mendrisiotto e, di riflesso in Ticino, «ciò che serve è soprattutto un cambiamento di mentalità». Per il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali queste parole sono ormai diventate un motto che propone a chi ha il potenziale di fare la differenza. Quindi tutti. Perché come è stato ribadito ieri nel corso di una giornata di bilanci e proposte sul tema della mobilità nel Mendrisiotto, occorre agire a livello politico, a livello imprenditoriale e anche sulla motivazione dei lavoratori.

Al vertice di ieri nella sala del Consiglio comunale di Chiasso, oltre al consigliere di Stato Zali, erano presenti anche il presidente della Commissione dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM) Mauro Carobbio, Davide Marconi di Planidea, insieme al sindaco di Novazzano, Sergio Bernasconi, al sindaco di Balerna Luca Pagani e, in rappresentanza di Chiasso, il municipale Davide Lurati. Tre Comuni toccati dal traffico, i quali hanno deciso di unire le forze per un progetto di mobilità aziendale, così come fatto da altre località della Regione, in particolare Mendrisio e Stabio. Sulla scia di quanto già avviato in questi Comuni, Balerna, Novazzano e Chiasso hanno infatti deciso di lanciare una proposta alle 102 aziende con più di dieci dipendenti del comprensorio. Sono infatti circa 5mila i dipendenti coinvolti e, come ha spiegato il responsabile del progetto Davide Marconi, l’obiettivo è quello di convincere un dipendente su dieci a scegliere una forma di mobilità alternativa per riuscire a fare la differenza. Tradotto in cifre, ciò potrebbe infatti togliere dalle strade 500 veicoli, sfruttando delle navette aziendali, il car pooling, i mezzi pubblici e applicazioni come MobAlt che permettono di trovare soluzioni di mobilità alternative. Chiasso, al suo «terzo progetto di mobilità aziendale» come ha sottolineato il municipale Davide Lurati, ha già iniziato a incontrare le aziende e 23 hanno dato preavviso favorevole all’idea, ma molto è ancora da fare, creando possibilmente una rete tra le aziende per poter razionalizzare i trasporti. Oltre a Chiasso, in particolare la proposta è rivolta alle attività site sul Pian Faloppia, ma come ha commentato il sindaco di Balerna Luca Pagani, per riuscire a raggiungere l’obiettivo di ridurre le auto, alle aziende «occorre offrire loro qualcosa e questo progetto è una proposta concreta per le ditte, ma anche per il territorio». I lavoratori impiegati nel comprensorio di Novazzano e Balerna sono 3.200, quelli invece impiegati a Chiasso sono 9.900, con un tasso di frontalieri di circa il 50% (a Novazzano del 63%). Entusiasta anche il sindaco di Novazzano Sergio Bernasconi, il quale tuttavia, come emerso recentemente anche da una presa di posizione del Comune di Stabio, ha sottolineato che nel Mendrisiotto si subisce «molto anche il traffico di transito, quindi anche le altre zone del Mendrisiotto e del Luganese dovrebbero dare una mano».

La mattinata è stata pure l’occasione per tracciare un bilancio del piano di trasporto pubblico della regione adottato da fine 2015. Le critiche emerse nei primi mesi del 2016 hanno permesso di introdurre correttivi come la creazione della linea 531 tra Riva San Vitale e Mendrisio, il prolungamento della linea 524 fino ad Arzo, la modifica di alcuni orari per aiutare gli studenti a raggiungere i centri scolastici di Mendrisio, la reintroduzione della linea 513 Mendrisio-Castello-Vacallo-Chiasso e la velocizzazione dei collegamenti con la Valle di Muggio. Prima ancora di introdurre questi correttivi, entrati in vigore nel 2017, il bilancio del nuovo Piano bus era però già da considerare incoraggiante: «I passeggeri trasportati durante il 2016 sono stati 2.585.000, 275mila in più dell’anno precedente, un aumento pari al 12% – ha sottolineato Mauro Carobbio della CRTM –. Visto che la rete è cambiata è però il dato relativo ai chilometri effettuati dai passeggeri sui nostri bus quello più rilevante. I chilometri percorsi sui mezzi pubblici sono passati dai 10.355.000 del 2015 agli 11.105.000 del 2016, il 7,2% in più». Tutto però è destinato a cambiare con la Mendrisio-Varese, ma bisognerà attendere l’inizio del 2018.