La Polizia cantonale comunica che sabato sera, poco prima delle 20.30 a Balerna, c'è stato un investimento mortale lungo la ferrovia. Due persone stavano cammindando lungo i binari quando è sopraggiunto un treno che viaggiava in direzione nord. Uno dei due uomini, per il quale sono in corso accertamenti per stabilirne l'identità, è stato investito rimanendo ucciso nell'impatto, mentre il secondo è rimasto illeso. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia cantonale e la polizia dei trasporti.