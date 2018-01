Truffa del falso nipote, denunciata una tassista

La donna, una 49enne russa residente nella regione, fungeva da intermediaria per la presa in consegna del denaro, che veniva poi trasportato oltre confine.

Ieri, poco prima delle 14, è stata fermata a Chiasso una tassista 49enne cittadina russa residente nella regione nell'ambito di una truffa del falso nipote. Il fermo, effettuato da agenti della Polizia cantonale, è stato possibile grazie alla segnalazione di una cittadina. Dopo l'interrogatorio la donna è stata denunciata per complicità nel tentativo di truffa, e in seguito rilasciata. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Nicola Respini.

Polizia e Ministero pubblico evidenziano il nuovo modus operandi in questo genere di truffa, che non vede più la consegna diretta del denaro nelle mani di un componente della banda di truffatori - solitamente una donna che si presenta sotto casa della vittima -, bensì la trasmissione del denaro per mezzo di un intermediario, in particolare un/una conducente di taxi, che viene contattato/a telefonicamente dai truffatori e inviato/a sul posto con richiesta di prendere in consegna un pacco (o una busta) e di trasportarlo oltre confine.

La Polizia cantonale invita nuovamente la popolazione a prestare particolare attenzione per evitare questo tipo di truffe. Inoltre sollecita la categoria dei tassisti attivi in Ticino a non prestare i propri servizi a questi truffatori poiché s'incorre in reati penali. Se confrontati a situazioni simili dare immediato avviso alla Polizia cantonale tramite il numero 117.

(Red)