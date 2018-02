Tusculum e STAC verso una gestione comune?

Ha avuto luogo un incontro per valutare una strategia gestionale comune tra le rispettive Case per anziani. Fabrizio Greco incaricato di proporre un accordo operativo.

Un incontro volta a valutare l’opportunità di una strategia gestionale in comune per le rispettive Case per anziani, quello svoltosi venerdì 9 febbraio tra il Consiglio di Fondazione Tusculum e una rappresentanza del Comitato STAC. L’obiettivo sarebbe quello di dare corpo al progetto del Dipartimento Sanità e Socialità (Sezione Sanitaria) di “messa in rete” di strutture sanitarie, onde ottimizzare la qualità e l’economicità delle prestazioni e inoltre garantire la gestione corrente delle case per anziani medicalizzate, che fanno capo alla Fondazione Tusculum e alla STAC.

Le parti, pur intendendo preservare gli Enti interessati di preservare le differenti filosofie e le peculiarità alla base delle due Case. Il Fabrizio Greco, direttore della Casa dei Ciechi di Ricordone, è stato incaricato congiuntamente per proporre entro il 19 febbraio una strategia e una bozza di un accordo operativo tra i due Enti di diritto privata.

(Red)