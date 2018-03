Un grande vino per una grande annata

di GianMaria Pusterla

Non poteva esserci ambientazione migliore per presentare l’annata 2015 del merlot Quattromani: la splendida terrazza del The View Hotel di Paradiso, con una vista imprendibile sul golfo di Lugano. Non poteva pure essere presente un “testimonial” migliore quest’anno: il consigliere federale Ignazio Cassis, ottavo consigliere federale ticinese, eletto in settembre ed entrato in Governo lo scorso mese di dicembre. Un “padrino” d’eccezione per questa annata 2015 del merlot Quattromani.

È stato lo stesso capo della diplomazia elvetica - festeggiato per questa sua nomina - a stappare la prima bottiglia di un vino che farà certamente parlare di sé nei prossimi mesi e anni.

Ti-Press / Alessandro Crinari

E non poteva pure essere sottolineato in forma più adeguata l’impegno benefico che accompagna ogni volta la presentazione del nuovo Quattromani. Così, durante la manifestazione, è stato devoluto al prof. Franco Cavalli, nella sua qualità di presidente alla Fondazione AMCA, un importante assegno a “quattromani”. A brindare all’evento sono intervenuti anche i consiglieri di Stato Norman Gobbi con Paolo Beltraminelli, i consiglieri nazionali Rocco Cattaneo e Marco Romano con il sindaco di Lugano Marco Borradori e numerose personalità del mondo del vino.