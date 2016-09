Un nuovo centro per migranti a Chiasso

La struttura, voluta dalla Segreteria di stato della Migrazione, verrà allestita in due magazzini FFS presso la stazione e sarà attivata solo in caso di forte affluenza.

La Segreteria di stato della Migrazione sta allestendo in questi giorni una nuova struttura d’emergenza a Chiasso, all’interno di due vecchi magazzini della stazione. Stando all’RSI, a partire dalla prossima primavera sino a 300 persone – ognuna per un massimo di 36 ore – potranno essere ospitate nello stabile, che fungerà così da supporto al centro di registrazione e procedura unicamente in caso di forte afflusso di migranti.

La struttura in questione non è quindi collegata al centro recentemente aperto a Rancate, dove vengono ospitati per un giorno i migranti già destinati ad essere riammessi in Italia.

Già in aprile vari cantoni avevano chiesto alla Confederazione di concepire un piano realizzabile in caso di affluenza straordinaria. Strutture simili a quella di Chiasso già esistono a Sciaffusa e nel Canton Turgovia.

(Red)