"Un sogno realizzato dopo anni"

Sfoglia la gallery

"Un sogno realizzato": non nasconde la sua felicità e la sua emozione Marco Romano, che ieri sera finalmente, dopo anni di attesa, ha potuto interpretare il ruolo centrale della rappresentazione messa in atto durante la Processione del Giovedì Santo a Mendrisio: quella di Gesù.

"Lo vedi da bambino, appena maggiorenne ti candidi, aspetti per anni, arriva la chiamata, tocca a te, lo tieni segreto, arrivi in chiesa, spoglio metti tunica e trucco, l'attesa, si apre il portone, piedi nudi sull'acciottolato, si parte", ha scritto questa mattina il consigliere nazionale PPD su Facebook, aggiungendo: "Qualche lacrima pensando al nonno e al papà passati ai tempi, freddo e posizione svaniscono, la processione un turbino di emozioni (purtroppo fermata a un terzo dal temporale)". Eh sì, perché purtroppo poco dopo le 21.30 la "Funziùn di Giüdee" è stata fermata dalla pioggia.

Ma questo non ha impedito a Romano, originario del Borgo, di vivere una serata indimenticabile, come conferma lui stesso: "Non lo dimenticherò mai, lo racconterò per sempre... tradizione vivente... u fai ul signur (mia dal tüt causa meteo)... grazie Mendriis, grazie Prucesiun".

(Red)