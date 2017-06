Una Casa per il teatro a Mendrisio

di Andrea Finessi

Potrebbe nascere nel Mendrisiotto il primo centro di produzione teatrale della Svizzera. La Fondazione Claudia Lombardi infatti, in occasione della premiazione per la prima edizione del concorso teatrale “testinscena”, ha reso noto di aver individuato un luogo in cui allestire questo speciale progetto volto allo sviluppo e alla valorizzazione delle compagnie locali. Un nobile scopo che si poggia sugli stessi propositi della Fondazione, ovvero il desiderio di dare una forma concreta alla passione teatro di Claudia Lombardi per il teatro, per la drammaturgia contemporanea e per il lavoro con giovani talenti emergenti. Una concretezza che ha già portato a questo nuovo concorso, “testinscena”, che si ripeterà in futuro , ma che, nella sua prima edizione, ha visto partecipare soltanto due compagnie teatrali ticinesi, su ben 52 partecipanti in totale.

Per sostenere le compagnie locali, l’ideale potrebbe essere proprio un centro di produzione, ovvero una struttura per la creazione in cui i gruppi di attori potranno lavorare senza soluzione di continuità, avendo a disposizione sale prove, zone di ristoro, di riposo e aree comuni. Un luogo dove poter concretizzare il proprio progetto e poter beneficiare di una consulenza in diversi ambiti, da quella artistica a quella amministrativa e per la distribuzione. In occasione della premiazione, Claudia Lombardi ha reso noto che le trattative per l’acquisto di uno stabile con le adeguate caratteristiche sono a buon punto, così abbiamo cercato di saperne di più, direttamente dalla mecenate.

Signora Lombardi, anzitutto ci aiuti a capire: cos’è esattamente un centro di produzione?

Un centro di produzione è un posto in cui le compagnie vengono a lavorare sui loro progetti di spettacolo. Qui lo elaborano e lo mettono in scena in un luogo “protetto”, dove poter anche risiedere per diversi giorni. In questo modo si può lavorare continuamente, anche 24 ore su 24. Insomma è un posto in cui si hanno tutte le condizioni per poter fare un lavoro con concentrazione, senza disperdersi in trasferte o altre distrazioni, concentrando tutto il lavoro delle prove in un tempo limitato.

Esistono altri posti del genere in Svizzera?

No, non in Svizzera. Ci sono le residenze di artisti, ma sono un’altra cosa. In Italia invece ce ne sono già diversi e sono diventati un centro di riferimento per le compagnie.