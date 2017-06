Una ditta non in regola nel Mendrisiotto

Un'operazione di controllo è stata effettuata oggi dalla Polizia nel Mendrisiotto. Al Servizio hanno anche partecipato gli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, della Commissione paritetica cantonale, dell'Associazione interprofessionale di controllo (AIC) e della Commissione di vigilanza LIA.

Nel corso dell'operazione sono state controllate 71 persone. Non sono state rilevate infrazioni di carattere penale in urto alla Legge federale sugli stranieri. Gli ispettori dell'AIC hanno constatato la presenza di una ditta non in regola con le vigenti disposizioni. È stata quindi avviata la procedura d'infrazione.

In base ai dati raccolti gli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro approfondiranno gli accertamenti nei prossimi giorni.

(Red)