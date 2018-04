Una palestra per allenare fisico e mente

di Andrea Finessi

Con l’avanzare dell’età qualcosa cambia nel corpo e, purtroppo, anche nella mente: peggiorano i riflessi e, così come il fisico, anche il cervello non è più così reattivo. Non basta perciò tenersi allenati con una bella passeggiata al parco, ma serve tenere allenata anche la mente, in modo che possa reagire, soprattutto davanti al rischio di cadute, piccole o grandi che siano.

Uno dei nemici numero uno della vecchiaia sono infatti le cadute accidentali: le ossa, i muscoli e la pelle stessa non sono più quelli di un tempo e anche il più piccolo infortunio può provocare gravi conseguenze, limitando la mobilità, richiedendo lunghissimi periodi di riabilitazione o, nei casi peggiori, comportando il ricovero a lungo termine nelle strutture medicalizzate. Un tema che gli operatori del settore conoscono bene, anche perché le conseguenze di questi incidenti hanno ricadute concrete sui costi della sanità, oltre che sulla qualità di vita delle persone. Senza contare che l’invecchiamento della popolazione richiede di pensare sempre di più a tutto ciò che tocca la terza e quarta età.

Per cercare dunque di limitare il rischio di cadute, uno degli accorgimenti a cui l’anziano in buona salute può ricorrere è proprio l’attività fisica, come quella che il nuovo centro MO-MOVI da poco aperto a Chiasso offre. Situato in via Bossi 33, davanti alla fermata del bus, la nuova struttura inaugurata ufficialmente ieri rappresenta una novità per il Mendrisiotto, perché focalizzata su un tipo di allenamento “cognitivo - motorio” interattivo. Come hanno spiegato ieri Bruno Arrigoni in veste di presidente dell’Associazione Centro del Movimento, Giorgio Comi, Presidente del servizio Assistenza Cura Domicilio Mendrisiotto Basso Ceresio e Sabrina Revolon, direttrice sanitaria dell’Associazione MO-MOVI, la nuova palestra, dotata di uno spazio con macchinari all’avanguardia sviluppati dal politecnico di Zurigo e una sala in cui poter svolgere corsi di ginnastica dolce, è frutto di uno studio per fare prevenzione e mantenere in salute le persone in là con gli anni.