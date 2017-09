Una passatrice è finita dietro le sbarre

La magistratura ha messo in manette una donna, residente oltre confine, accusata di aver portato in Ticino una trentina di migranti.

È stata fermata in settimana nel Mendrisiotto,la cittadina africana, regolarmente residente oltrer confine, accusata dalla magistratura di aver portato in Ticino numerose persone. Bloccata a un posto avanzato predisposto per l'occasione dalle guardie di confine, la donna ha in seguito ammesso di aver trasportato in Ticino più di 30 persone. Come riporta la RSI, infatti la donna portava i migranti alla stazione di Lugano, sfruttando i valichi incustoditi. Tutto ciò avveniva dietro lauto compenso, variabile tra i 50 e i 100 euro, pagati dai "capi".

Le indiagini, affidate al sostituto procuratore generale Andrea Pagani proseguono.

(Red)