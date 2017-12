Unire le forze può fare la differenza

di Andrea Finessi

A distanza di 16 anni da quel primo progetto avviato quasi per caso in Costa d’Avorio, l’associazione Acqua e Miele di Balerna è pronta ad entrare in una nuova fase della propria vita associativa, con l’inizio di una collaborazione con un altro ente che opera in AfricaLa fondazione Bon Samaritain Suisse-Congo di Carona costituita da Luca Guidicelli. Acqua e Miele, nNata con lo scopo di lottare contro l’esodo della gioventù rurale che impoverisce le nazioni, nel corso degli anni ha contribuito a formare 600 apicoltori in tutto il Paese che oggi sono diventati un’importante realtà ivoriana, tanto da creare quattro associazioni, due delle quali riconosciute dal Governo, per il mercato dell’apicoltura. Mentre la fondazione Bon Samaritain Suisse-Congo opera da anni in Congo Brazzaville tessendo un’ importante relazione fra la Comunità parrocchiale ticinese e la diocesi di Pointe Noire, in particolare con la comunità di suore salesiane del Monastero della Visitazione di Loango. Bon Samaritain promuove un importante programma agricolo che comprende fra l’altro pure la cultura biologica di frutta e verdura nella zone agricole del Dipartimento del Kouilou, di cui Pointe Noire è capitale. Unendo le forze, anche qui grazie a un incontro casuale tra Luca Guidicelli ed Egidio Cescato, responsabile di Acqua e Miele, tra i due enti, è nata l’ida di esportare l’apicoltura razionale dalla Costa d’Avorio fino alle regioni congolesi.