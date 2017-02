Uomo deceduto sul tetto di un treno

aggiornamento delle 22.15

In una nota la Polizia cantonale che l'uomo che si trovava sul tetto del TILO è deceduto.

La persona giunto dall'Italia, è stata folgorata dalla scarica sprigionatasi dalla linea di contatto delle ferrovie. L'uomo si trovava sul tetto del treno, che si dirigeva verso nord, per motivi e modalità che l'inchiesta dovrà stabilire. Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia dei trasporti, i pompieri di Chiasso e i soccorriti del SAM che non hanno potuto far altro che constatarne la morte alla stazione di Balerna. Sono pure in corso accertamenti per stabilire l'identità della persona deceduta.

(Red)