Uomo in fiamme sul tetto di un treno

Un uomo in fiamme sul tetto del treno. Polizia e ambulanza sono accorse alla stazione di Balerna questa sera attorno alle 19. Sul tetto di un Tilo diretto a Bellinzona - come riferito da tio.ch - il corpo di un uomo non ancora identificato ha preso fuoco - probabilmente per il contatto con dei cavi elettrici - nell'interstizio tra due convogli.

I soccorritori sono sul posto. L'uomo non sarebbe morto, ma le sue condizioni sarebbero gravissime. La dinamica dell'incidente è ancora incerta: probabilmente l'uomo si sarebbe arrampicato sul treno di nascosto e a scatenare l'incendio sarebbe stato il contatto con i cavi elettrici della linea.

(Red)