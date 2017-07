Vacallo, gravemente ustionato un meccanico

L'incidente è avvenuto in un Garage-Carrozzeria in via dei Lauri. Il 40enne stava riparando un veicolo quando dal motore si è sviluppata una fiammata.

La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 15 presso un Garage-Carrozzeria in via dei Lauri a Vacallo vi è stato un infortunio sul lavoro. Un 40enne meccanico italiano della provincia di Como stava riparando un veicolo con problemi di accensione quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, si è sviluppata una fiammata dal motore che lo ha colpito al viso e alle mani. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Sam che dopo aver prestato le prime cure al meccanico lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 40enne ha riportato serie ustioni al viso e alle mani. A detta dei medici la sua vita non è in pericolo.

(Red)