Valera, matassa intricata

di Andrea Finessi

Valera, più che un nodo da sciogliere, è una matassa. Un comparto che fa gola a tanti, essendo uno dei pochi terreni ancora liberi sul territorio di Mendrisio, ubicato in una posizione centrale. Ma è anche una delle zone verdi che si vorrebbero preservare dall’urbanizzazione, per il suo valore quale area di svago e di ambiente naturale a ridosso della Città. Qualche giorno fa, il capogruppo dei Verdi di Mendrisio, Tiziano Fontana, in un commento apparso sul Corriere del Ticino scriveva che «la partita che si sta giocando a Valera è uno scontro tra due visioni del rapporto uomo-ambiente: l’una predatrice e distruttrice, l’altra di cura del territorio», ma la realtà è che a Mendrisio non c’è alcun gioco, da giocarsi sul campo di Valera. La partita è finita nel momento in cui il Cantone ha stralciato la famosa scheda R7 del Piano direttore sul Polo di sviluppo economico e ha deciso di prendere in mano la pianificazione, annunciando di voler sviluppare un Piano di Utilizzazione cantonale, seguendo gli indirizzi del Piano direttore che prevedono un’area di svago e la valorizzazione del paesaggio.

La storia recente riporta che le immobiliari Tercom (Piccadilly Mendrisio) e la BB (Benoil Rancate) hanno deciso di inoltrare una domanda di costruzione per un’autorimessa con lavaggio di autobus sui fondi 780 e 1266, ignorando le indicazioni del Municipio che ha spiegato ai promotori che tali terreni non sono “azzonati”.