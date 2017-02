Valera: tutto da rifare? No, anzi

Valera, tutto da rifare? Non proprio, anzi. Come anticipato venerdì scorso dal GdP, il Consiglio di Stato ha fatto pubblicare sul Foglio ufficiale di oggi l’annullamento del messaggio del novembre 2015 con cui il Governo decise di non considerare più il comparto Valera un polo di sviluppo economico. Come infatti compare nel FU_13, nel linguaggio tecnico della burocrazia, richiamate le leggi e le modifiche del Piano direttore già citate, viene stralciata "l’adozione degli adattamenti delle schede R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo, inclusi nelle Modifiche del Piano direttore n. 7 - novembre 2015".

Nelle schede R/M5 a cui fa riferimento la pubblicazione, il comparto Valera figura unicamente quale area di svago da riqualificare, "in termini naturalistici, agricoli e ricreativi, in relazione alla vicina presenza del Laveggio. Il Cantone assume l’onere di concretizzare questa misura attraverso un Piano di utilizzazione cantonale". Resta fuori discussione che il Governo abbia cambiato idea: il Consigliere di Stato Claudio Zali infatti è già stato categorico in proposito, ribadendo in più occasioni - a seguito della notizia del ricorso della Città di Mendrisio, poi ritirato, sullo stralcio del comparto dai poli di sviluppo economico - che Valera sarebbe rimasta intoccabile quale area verde.

Qual è la ragione dello stralcio, allora? Anche se il Dipartimento del territorio non offre spiegazioni in merito, da altre fonti è emerso che vi sarebbe stato un semplice errore nella procedura seguita in corso di pubblicazione delle schede. La scheda in questione infatti avrebbe necessitato anche una serata pubblica, la quale non vi è stata. Una svista che però non è sfuggita ai membri della Commissione della pianificazione che hanno sollevato alcune osservazioni in proposito. Da qui la decisione di annullare la decisione e ripetere l’iter pianificatorio.

Calcolando tempi tecnici, il nuovo messaggio sarà approntato tra circa 6-8 mesi, dopodiché dovrà essere pubblicato, dovrà crescere in giudicato e si dovranno tenere serate pubbliche, con la premessa che i ricorsi dei privati resteranno inammissibili (così come venne dichiarato il ricorso di un privato al messaggio su Valera, la cui pianificazione di livello superiore ammette opposizioni solo da parte di enti pubblici). Teoricamente, salvo sorprese dell’ultimo minuto, il nuovo messaggio resterà invariato senza alcuna modifica se non quella della nuova data di pubblicazione. Il Cantone comunque non ha alcuna fretta, avendo ormai già deciso che su quel comparto non si potrà costruire nulla, se non case sugli alberi.

(AFIN)