Verso "la scuola di moda" a Chiasso

Il Consiglio di Stato ha confermato alle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) l’interesse all’acquisizione del sedime presso la particella 159 del Comune di Chiasso allo scopo di realizzare il futuro Centro professionale tecnico del settore tessile, che comprende la Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda (STA) e la Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS), per il prezzo definito dal tavolo tecnico che era già stato istituito a suo tempo. L’accordo sul prezzo ha potuto essere consolidato anche grazie all’attiva collaborazione da parte del Municipio di Chiasso, che ha in particolare confermato la volontà di partecipare al finanziamento di parte dell’onere finanziario in caso di acquisto del fondo. Per la concretizzazione della cessione del fondo al Cantone sarà necessario procedere alla sottoscrizione di una convenzione preliminare e di un successivo atto pubblico di costituzione di diritto di compera con promessa di acquisto del fondo, subordinati alla ratifica da parte del Gran Consiglio. La Sezione della logistica è stata incaricata di provvedere, unitamente ai servizi delle FFS, alla preparazione di tali atti, che dovranno regolare le modalità, i termini e le condizioni di cessione, rispettivamente di acquisizione del fondo con l’obiettivo di presentare entro il termine del corrente anno il necessario Messaggio governativo.

Tenuto conto di queste premesse, il Consiglio di Stato è fiducioso che il progetto di realizzazione del futuro Centro professionale tecnico del settore tessile, la “scuola della moda”, presso la Stazione FFS di Chiasso, possa riprendere il suo iter con rinnovato slancio.

(Red)