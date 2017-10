VF conferma la chiusura a Stabio

Al termine del periodo di consultazione intercorso tra le parti, VF International conferma "la chiusura del call center (Customer Service) di Stabio, le cui attivita’ per i brand di Vans e Reef verranno gestite dalla struttura gia’ esistente a Nottingham, Regno Unito (Inghilterra) a partire dal 1 dicembre 2017".

La decisione e' stata presa al termine di un processo di consultazione avvenuto con i dipendenti in cui sono state discusse possibili alternative. Come dichiarato dalla stessa VF in un comunicato. Prosegue invece la negoziazione sui contenuti del piano sociale a tutela dei dipendenti coinvolti, con i rappresentanti eletti dai lavoratori ed il supporto dei Sindacati Unia e OCST.

Ai 43 dipendenti, di 13 nazionalità, di cui 6 residenti in Ticino, dell'ufficio del call center di Stabio e' stato proposto sia il ricollocamento nell'ufficio in Inghilterra, che la possibilità di candidarsi per le posizioni di lavoro aperte in altri dipartimenti di VF in tutta Europa. Il dipartimento Risorse Umane supporterà i dipendenti coinvolti nell'identificare le posizioni più adeguate.

"Per coloro i quali non fossero percorribili queste alternative, le parti stanno lavorando, in un clima di massima collaborazione, per individuare nel minor tempo possibile le soluzioni piu’ adeguate, con l'accordo dei rappresentati dei Sindacati Unia e OCST" conclude la VF.

