Nomina accademica per un medico dell'EOC

Negli scorsi giorni, il rettorato dell’Università di Zurigo ha formalizzato la nomina a libero docente (Privat Dozent, PD) del Dr. med. Luca Ceriani, viceprimario della Clinica di Medicina Nucleare e Centro PET-CT dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).

Per la nomina ha svolto un ruolo importante la sua attività di ricerca nelle applicazioni cliniche della diagnostica per immagini acquisita mediante tecnologia PET-CT nel campo della valutazione della prognosi e della risposta alla terapia in pazienti affetti da linfoma; in particolare da una rara forma di linfoma, il linfoma primitivo del mediastino. Questa malattia, che colpisce prevalentemente i giovani, soprattutto giovani donne, si caratterizza per la presenza di grosse masse occupanti gli spazi centrali della cavità toracica compresi fra il cuore ed i polmoni.

Le ricerche condotte dal dr. Ceriani hanno contribuito a comprendere come la valutazione delle caratteristiche biologiche e molecolari di questa forma di linfoma, mediante le immagini PET-CT, possa definire, alla diagnosi, il grado di aggressività della malattia.

Ricerca nel campo delle malattie linfoproliferative

Ceriani collabora anche con numerosi gruppi di ricerca nel campo delle malattie linfoproliferative. Ricopre inoltre il ruolo di consulente per le procedure di medicina nucleare e le applicazioni dell’imaging e di responsabile dei processi di revisione centralizzata delle indagini PET-CT nell’ambito di studi clinici internazionali promossi per lo studio dei linfomi dalla Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung e dall’International Extra-nodal Lymphoma Study Group, in collaborazione con la Federazione Italiana Linfomi ed il UK National Cancer Research Institute.

(Red)