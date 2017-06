«Oggi la solidarietà è minacciata»

di Moreno Bernasconi

Nel giorno in cui scade la procedura di consultazione sulle proposte del Consiglio federale per riformare il tariffario medico (vedi a pag 13) abbiamo voluto sentire le opinioni del consigliere di Stato Paolo Beltraminelli.

Ne esce un’analisi a tutto campo delle principali tematiche sanitarie – in primis la crescita costante dei premi malattia- cui la popolazione svizzera è oggi confrontata.

Consigliere di Stato Beltraminelli, il tariffario medico (TARMED) è vecchio di vent’anni. Certe operazioni mediche (ad esempio la cataratta agli occhi) oggi sono molto più rapide grazie alla tecnologia, ma vengono ancora remunerate come prima. Il Governo ha messo in consultazione fino a oggi una riforma del TARMED che permetterebbe di risparmiare 700 milioni nel settore ambulatoriale. Il Governo ticinese ha risposto favorevolmente alla proposta di Berna?

Il Cantone apprezza il fatto che si vuole intervenire, ma non possiamo ignorare che le opposizioni di categoria sono marcate: la proposta del Governo subirà quindi senz’altro dei cambiamenti. Fin qui i ritocchi al Tarmed garantivano la neutralità dei costi: l’ultima volta si è tolto agli specialisti per dare ai generalisti… Stavolta l’esercizio è volto a ridurre la spesa del 2% sul complesso della spesa LAMal. Come reagiranno le categorie di specialità mediche? È verosimile che facciano pressione sugli assicuratori malattia e sui Cantoni affinché aumentino il valore del punto per riequilibrare la perdita subita con la revisione del TARMED. Bisogna anche evitare che la diminuzione dei riconoscimenti finanziari nell’ambulatoriale freni il trasferimento degli interventi e della presa a carico dallo stazionario.

La proposta del Consiglio federale dimostra però un’altra cosa: se anziché puntare il dito solo contro l’assicuratore malattia, indicato come unico responsabile dell’aumento dei costi della sanità, si fosse intervenuti prima con misure diversificate, identificando anche altre leve per riequilibrare la spesa sanitaria, si sarebbe guadagnato molto tempo e oggi non saremmo in grave difficoltà. È interessante constatare che quando si attaccavano frontalmente solo le casse malati…non tutti i medici piangevano. E ora che si attaccano i medici…non tutte le casse malati piangono.

Ma anche gli ospedali si oppongono. Perché?

Gli ospedali reclamano perché se perdono le entrate attuali sul settore ambulatoriale, gli introiti diminuiranno e i deficit aumenteranno. Di conseguenza, prima di chiedere soccorso allo Stato dovranno fare sacrifici non facili. D’altro canto, i nosocomi devono rendersi conto che lo Stato stesso sta facendo sacrifici e quindi sono chiamati a fare la loro parte. Certo, senza che ne soffra la qualità delle cure.