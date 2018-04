Oltre 9mila firme contro la Scuola che verrà

Nel servivano 7mila, ma il comitato referendario ha fatto meglio, arrivando a superare le 9mila sottoscrizioni necessarie per portare il popolo alle urne sulla sperimentazione de “La scuola che verrà”.

«Questa mattina – spiega il presidente dell’UDC cantonale Piero Marchesi - abbiamo consegnato alla Cancelleria dello Stato la metà delle 9mila firme raccolte. Per la precisione 4.639».

Le altre, spiega Marchesi, «sono attualmente nei Comuni per la vidimazione». «Abbiamo ricevuto parecchio sostegno, in particolar modo da parte di diversi genitori preoccupati per una sperimentazione che coinvolgerà i loro figli, e per una disparità di trattamento, visto che sono in alcune sedi dovrebbe partire la fase pilota. In modo in aspettato anche molti docenti si sono mossi dietro le quinte per la raccolta firme.

Solo il 14% dei docenti ha infatti risposto alle due consultazioni del DECS e già questo doveva essere un campanello di allarme per Manuele Bertoli», commenta Marchesi, pur evidenziando che «non è stata una passeggiata, perché soprattutto all’inizio abbiamo fatto fatica, complice il brutto tempo e le vacanze pasquali, mentre negli ultimi giorno sono arrivate molte sottoscrizioni».

In ogni caso, la raccolta firme proseguirà anche questo fine settimana. Ricordiamo infatti che il termine è il 30 aprile.

