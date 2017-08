Più cooperazione con la regione di Almaty

Il Consiglio di Stato – rappresentato dal Consigliere di Stato Christian Vitta – ha firmato oggi ad Astana, capitale della Repubblica del Kazakistan, un memorandum d’intesa con il Governo della Regione di Almaty, rappresentata dal Governatore Amandyk Batalov.

L’intento dell’accordo – sottoscritto anche in presenza del Ministro delle finanze del Kazakistan Bakhyt Sultanov, della Presidente della Confederazione svizzera Doris Leuthard e del Consigliere agli Stati Filippo Lombardi – è di stabilire una collaborazione a lungo termine tra i due territori, in diversi ambiti di interesse comune.

Dopo l’intesa sottoscritta nel 2016 con la Regione di Krasnodar (Russia), il Consiglio di Stato ha firmato oggi ad Astana un ulteriore memorandum d’intesa internazionale, stavolta per promuovere e favorire la collaborazione e lo scambio di competenze in diversi settori con la Regione di Almaty.

L’accordo – sottoscritto a margine della Giornata nazionale dedicata alla Svizzera nell’esposizione internazionale Expo 2017 – tocca diversi settori di comune interesse tra i quali l’economia, il commercio, la scienza, lo sviluppo di tecnologie innovative, il turismo, lo sport, l’educazione, la cultura, la sanità e il commercio.

(Red)