Primi fiocchi nel Locarnese

Prevista dai metereologi, dopo un periodo di freddo intenso, la neve si è puntualmente presentata anche alle basse quote in diverse regioni del nostro Cantone.

Come testimoniano le immagini presenti nella gallery, i primi fiocchi hanno cominciato a cadere principalmente nel Locarnese, spingendosi sino in riva al lago. Neve anche nelle valli del Sopraceneri, dove nelle zone più a nord era possibile scorgere qualche fiocco sin dal mattino. Nel corso del pomeriggio e nella prima parte della serata le precipitazioni dovrebbero raggiungere anche gran parte del Sottoceneri e il Bellinzonese.

Si tratterà in ogni caso di un evento estemporaneo che non sarà in grado di depositare al suolo più di 5 centimetri di coltre nevosa. Non un granché insomma, soprattutto per i gestori delle stazioni sciistiche ticinesi, che dovranno pazientare ancora per la “vera” neve.

Già in serata le precipitazioni cesseranno e mercoledì il sole tornerà a splendere. Venerdì tuttavia è attesa una seconda perturbazione che potrebbe portare nuove deboli nevicate sino alle basse quote.

(Red)