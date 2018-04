Produzione giù, come i soci

"L’annata viticola ticinese scorsa non sarà sicuramente ricordata come particolarmente propizia". A dirlo il presidente della Federviti, Giuliano Maddalena.

di Nicola Mazzi

«L’annata viticola scorsa non sarà sicuramente ricordata come particolarmente propizia: si è infatti iniziato con la gelata di aprile, a germogliamento già avanzato, considerate le alte temperature delle settimane precedenti. Inizialmente i danni, in alcune zone, erano sembrati importanti; alla fine si sono rivelati tutto sommato contenuti, anche se da non sottovalutare.

Ben più gravi sono state le conseguenze in altre regioni della Svizzera, dove i danni fra frutticultura e viticoltura sono stati stimati in 70 milioni di franchi». Ha esordito in questo modo, sabato a Gordola, Giuliano Maddalena (presidente della Federviti) in occasione dell’annuale assemblea.

Un momento per fare un esame della situazione di un settore importante per il Ticino, sia sotto il profilo paesaggistico sia sotto quello economico. E proprio in relazione a questo secondo aspetto Maddalena ha rilevato che nel 2017 il valore complessivo dell’uva prodotta è stato di 23,2 milioni di franchi, nettamente al disotto (del 12,4%) della media decennale, e del 21,2% in meno rispetto al 2016. Detto in altre cifre, rispetto all’anno precedente, i quintali di Merlot tassati nel 2017 sono circa 48.750 con un calo del 22%.