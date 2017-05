"Quel progetto d'imposta è un controsenso"

"Penalizzare nuovamente gli automobilisti valutando la possibilità di rivedere la formula di base per il calcolo dell'imposta di circolazione, modificando di conseguenza la Legge sulle imposte e tasse di circolazione, è un controsenso". Non ha certo usato giri di parole ieri Roberto Bonfanti, presidente dell'Unione Professionale Svizzera dell’Auto (UPSA) Sezione Ticino, davanti all'assemblea dei soci, per commentare il progetto di riforma avviato dal Dipartimento delle Istituzioni.

"Per anni l’automobile - ha proseguito - è stata incolpata di inquinare troppo e ora che il mercato e i consumatori stanno rapidamente passando a veicoli sempre meno inquinanti (vi ricordo che nel 2016 si è scesi a una media delle emissioni di CO2 per veicolo inferiore ai 120g/km e a un consumo medio al di sotto dei 6 lt/100km) coloro che ci amministrano hanno scoperto che grazie a questa migliorata efficienza energetica l’importo medio dell'imposta di circolazione per automobile si è ridotto dai 469 franchi del 2013 ai 451 dello scorso anno".

"il controsenso che porta il Cantone a penalizzare nuovamente gli automobilisti valutando la possibilità di rivedere la formula di base per il calcolo dell'imposta di circolazione - ha proseguito Bonfanti - è stato dunque voluto per mantenere i 136 milioni di franchi che sono stati incassati in questo primo scorcio del 2017 e per salvaguardare il principio della neutralità finanziaria del sistema di sovvenzioni, sancito nell’attuale Legge sulle tasse e imposte di circolazione".

(Red)