Scontro sulla tirata a S.Antonino: 5 feriti

(LE FOTO) Coivolte tre vetture. Cinque le persone ferite, tra cui una in modo serio. Sul posto polizia, ambulanze e pompieri. Traffico in direzione di Camorino bloccato.

Cinque persone ferite, tra cui una in modo grave. È questo il bilancio dell'incidente della circolazione accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 15.45, sulla tirata a Sant'Antonino, in direzione di Camorino.

Stando alle prime informazioni raccolte il conducente di una Smart immatricolata in Ticino si è immessa sulla strada principale proveniente da via della Posta. Nel medesimo tempo una BMW immatricolata nel canton Grigioni, che stava circolando sulla tirata, è entrata in collisione con la Smart. Una terza auto, una Hyundai immatricolata in Ticino, è stata anch’essa coinvolta nel sinistro.

A causa del violento urta la Smart si è capovolta sul fianco e il conducente ha riportato ferite serie. I due occupanti della BMW ed altri due della Hyundai sono rimasti anch’essi feriti ma in modo apparentemente meno grave.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona (un’ambulanza ed un’automedica), del SALVA (un’ambulanza) e di Tre Valli Soccorso (un’ambulanza) che hanno prestato le prime cure ai feriti che in seguito sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto anche i pompieri di Bellinzona per la pulizia del campo stradale e la messa in sicurezza della zona.

Il traffico in direzione di Camorino è stato immediatamente chiuso.

(Red)