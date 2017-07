Sì ai fuochi, ma attenzione

In occasione del 1. Agosto la sezione forestale del Canton Ticino mette in guardia sul pericolo di incendi.

In occasione del 1. Agosto la sezione forestale del Canton Ticino mette in guardia la popolazione sul pericolo di incendi, invitando a pretare particolare attenzione durante l'accensione dei fuochi commemorativi e d'artificio. Le precipitazioni cadute negli scorsi giorni non sono state uniformi su tutto il territorio cantonale. Infatti, in alcune zone del Cantone il pericolo di incendi di bosco è marcato e nei prossimi giorni sono previste giornate calde e ventose. Sulla mappa (dal portale sui pericoli naturali nel sito della Confederazione) si vede come in gran parte del Cantone il pericolo di incendi sia marcato (colore arancione):

(Red)