Si cerca Alessandro Meyer

Il giovane Alessandro Meyer, ticinese di 30 anni domiciliato a Rivera, è scomparso sabato 1. luglio verso le 23 da Mendrisio (da Via Agostino Maspoli, nei pressi dell'OSC). Lo comunica oggi, martedì, la Polizia cantonale con un avviso di scomparsa. La famiglia con un post su Facebook ha fatto sapere inoltre che Alessandro ha bisogno di cure urgenti.

Connotati: carnagione bianca, corporatura snella, altezza cm 180, peso kg 70, occhi castani scuri, capelli castano scuro ricci corti (al centro una striscia di colore blu opaco), barba, viso forma ovale/rotondo, naso ed orecchie normali, si esprime in italiano e dialetto ticinese. Al momento dell'allontanamento indossava verosimilmente una camicia maniche corte a quadretti sul viola (viola colore dominante), pantaloni blu jeans, scarpe da ginnastica blu acceso, in vita un grosso cinturone in pelle marrone scuro, non si esclude porti un cappellino tipo baseball.

Chi avesse delle informazioni su Alessandro Meyer è pregato di contattare la Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.

