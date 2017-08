Sigirino: "la polizia ha dato il peggio"

Per il giudice Mauro Ermani le indagini sulla morte dell'operaio al cantiere AlpTransit di Sigirino del 2010 potevano essere svolte in modo molto più accurato.

"La polizia ha dato il peggio di sé". Non ha usato certo giri di parole il giudice della Corte delle Assise correzionali di Lugano, Mauro Ermani, questa mattina nel corso del processo nei confronti di un ingegnere e due operai, accusati di omicidio colposo per la morte, avvenuta nel settembre del 2010, di un operaio 54enne, rimasto vittima di un incidente sul cantiere AlpTransit di Sigirino.

L'indagine condotta dalla polizia cantonale, ha affermato il giudice, non è stata accurata, non essendo stato misurato lo spessore del calcestruzzo gettato in precedenza sulla volta della galleria. "La polizia - ha riferito Ermani - ha subito dato per scontato che si trattasse di una tragica fatalità".

(Red)