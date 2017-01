Sindacati uniti oltre i confini

Dopo 7 anni è stato ricostituito oggi il Consiglio sindacale interregionale (CSIR) delle regioni Lombardia, Piemonte e Canton Ticino. Un organismo transnazionale che si occupa dei temi del frontalierato e di cui fanno parte i sindacati italiani e quelli ticinesi. Il presidente del Comitato è Alessandro Tarpini, responsabile frontalieri nazionale della CGIL. Ne fanno parte anche Sergio Aureli di UNIA (vicepresidente del CSIR), Pancrazio Raimondo (UIL Frontalieri), Luca Caretti (segretario generale CISL Piemonte), Andrea Puglia (OCST).

Proprio Puglia, da noi raggiunto, spiega: «Il compito del CSIR è discutere i diversi temi con le istituzioni. L’urgenza più immediate riguarda la creazione di uno statuto dei frontalieri: un testo giuridico che dovrà essere approvato dal Governo e che conterrà alcune tutele per tutti i frontalieri italiani (non solo coloro che lavorano in Ticino ma anche chi è impiegato in Vaticano, a San Marino e in Francia, ndr.) in termini fiscali e di welfare. L’altro grosso tema è quello degli accordi bilaterali».

Oltre che per i risultati concreti che si spera di raggiungere, «il CSIR – evidenzia Puglia - è stato ricostituito per dare un segnale forte: per creare condizioni migliori nel mercato del lavoro non bisogna attaccarsi vicendevolmente ma unirsi e dialogare. Inoltre, riuscissimo a ottenere garanzie maggiori e ammortizzatori sociali per i frontalieri, si avrebbero benefici anche per il mercato del lavoro ticinese, contrastando i fenomeni di dumping».

«Un aspetto interessante - aggiunge il sindacalista dell’organizzazione cristiano sociale - è che i membri del CSIR provengono dai diversi territori e seguono da vicino le situazioni di dipendenti e datori di lavoro. Pertanto, «i problemi potranno essere presentati direttamente alla persona che poi se ne occuperà in sede di CSIR, evitando passaggi intermedi».

Lo statuto del Consiglio prevede un minimo di 3 incontri annuali ma, vista la quantità della carne sul fuoco negli ultimi tempi, è probabile che per il 2017 le riunioni siano a cadenza mensile.

(Red)